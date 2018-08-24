Судоходная отрасль может войти в топ-5 мировых потребителей СПГ

Судовладельцы должны перейти на более экологичное топливо с 2020 года

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Спрос судоходной отрасли на СПГ составит 21 млрд куб. м в год в 2030 г., прогнозирует Wood Mackenzie JIJI PRESS / AFP

Судоходная отрасль может стать новым рынком для сжиженного природного газа (СПГ). Это связано с новыми правилами Международной морской организации ООН (IMO), призванными ограничить вредные выбросы. С 2020 г. допустимое содержание серы в судовом топливе будет снижено до 0,5% с нынешних 3,5%.

Крупнейшие круизные компании и грузоперевозчики уже заказали 125 новых кораблей, работающих на СПГ, по данным консалтинговой фирмы DNV GL. Еще 119 таких кораблей уже находятся в эксплуатации.

Судоходная отрасль сейчас потребляет около 5 млн баррелей нефти в день, СПГ же используется слишком мало. Но Royal Dutch Shell и другие компании прогнозируют, что спрос на него будет расти.