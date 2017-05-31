Новые требования к судовому топливу приведут к глобальным последствиям

Из-за них могут вырасти цены на нефтепродукты и тарифы на грузоперевозки

Затраты судоходных компаний на топливо вырастут более чем на 50% до $174 млрд в 2020 году, оценивает Wood Mackenzie Jean-Paul Pelissier / REUTERS

В попытке ограничить вредные выбросы Международная морская организация ООН (IMO) требует снизить содержание серы в судовом топливе до 0,5% с 2020 г. с нынешних 3,5% Это хорошо для экологии, но может иметь последствия не только для сектора морских перевозок, приведя к росту тарифов на грузоперевозки и цен на топливо, ударив по авиакомпаниям и автовладельцам.

За оставшиеся 2,5 года судовладельцам придется перейти на более высококачественное и дорогое топливо, инвестировать в снижающие выбросы системы или выбрать альтернативное топливо, например, сжиженный природный газ. По мнению аналитиков, большинство судовладельцев выберут первый вариант. Как показал опрос UBS, три четверти из 51 респондента высказались за покупку топлива с меньшим содержанием серы. Но любой из вариантов будет дорогостоящим. По некоторым оценкам, расходы судовладельцев вырастут до 85%.

Последствия новых правил, вероятно, отразятся на нефтеперерабатывающей отрасли и сырьевых трейдерах. Международное энергетическое агентство (МЭА) называет это «самым резким изменением топливных спецификаций для любого из нефтепродуктов в таком крупном масштабе». «Это перевернет рынок», – утверждает Хо Хуэй Мен из нефтетрейдерской компании Vitol.

На нефтяном рынке возникнет две проблемы. Во-первых, хотя на судовое топливо с высоким содержанием серы, по данным МЭА, приходится только 4% мирового спроса на нефть, этот рынок всегда был важен для НПЗ, так как поглощал остатки нефтеперерабатывающего процесса. Но теперь спрос на это топливо сократится примерно на 3 млн баррелей, отмечает Хо.

Во-вторых, увеличение спроса на более экологичное топливо усугубит нехватку мощностей и приведет к росту цен на такие нефтепродукты, как дизельное и реактивное топливо, а также бензин. По словам президента консалтинговой фирмы EnSys Energy Мартина Таллетта, когда увеличиваются спрос и цены на один из этих тесно связанных друг с другом видов топлива, повышаются цены и на другие. По оценкам EnSys и Navigistics Consulting, изменение правил приведет к росту цен примерно $10-20 за баррель (или 11-23%) на все эти нефтепродукты по всему миру. Кроме того, НПЗ будет сложно адаптироваться к изменению спроса на различные продукты, прогнозирует EnSys.

Рынки уже реагируют на изменение правил. Цены на форвардные контракты на поставку в 2020 г. судового топлива с высоким содержанием серы снижаются, а с низким содержанием серы – растут, согласно S&P Global Platts.

Сырьевые рынки – от нефти и угля до сахара – также могут столкнуться с ростом тарифов на грузоперевозки. Судоходная отрасль крайне важна для мировой торговли, обеспечивая перевозку примерно 90% товаров. При этом на топливо приходится 70-80% от общих траспортных расходов, согласно S&P Global Platts. По оценкам Wood Mackenzie, затраты судоходных компаний на топливо вырастут более чем на 50% до $174 млрд в 2020 г. Как отмечает Сушант Гупта из Wood Mackenzie, из-за изменения правил стоимость барреля нефти, поставляемого с Ближнего Востока в Сингапур, вырастет на $1.

Как утверждает IMO, ее решение основано на выводах консалтинговой фирмы CE Delft о том, что НПЗ смогут производить достаточно топлива с низким содержанием серы. «Мотивацией была бóльшая польза для окружающей среды и здоровья людей», – отмечает IMO.

Но неопределенность по поводу последствий вызывает беспокойство. «Это глобальный эксперимент. Вот о чем мы предупреждаем», – говорит Ларс Роберт Педерсон, заместитель генерального секретаря Балтийского и международного морского совета (BIMCO), представляющего около 60% мировых судовладельцев.

Перевел Алексей Невельский