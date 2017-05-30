Транспорт
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Свобода для дальнобойщиков

Главный транспорт Америки

Большая часть грузов в США перевозится автомобильным транспортом, это огромный и демонополизированный рынок

Рынок дальнемагистральных перевозок США огромен, при этом полностью демонополизирован. По данным консалтинговой компании IBISWorld, на начало 2017 г. оборот индустрии дальних грузоперевозок автомобилями составил $182 млрд, и в период 2011–2016 гг. он рос в среднем на 2,1% в год. В отрасли было занято 1,09 млн человек, функционировало 388 698 компаний и частных предпринимателей.

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