Самые харизматичные грузовики Америки
Американские дальнобойщики любят свои машины и не скупятся на их улучшение и отделку
Особенно успешные модели и серии, пришедшиеся по душе американским дальнобойщикам, выпускаются с минимальными переделками десятилетиями и стоят на вторичном рынке иногда в двое дороже «проходных» моделей сходного года и пробега. На фото: Kenworth W900
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В основном кастомизация внешности седельнного тягача заключается в установке максимального количества хромированных деталей — от новых массивных радиаторных решеток и передних бамперов, напоминающих ковш бульдозера, противосолнечных козырьков и торчащих в небо выхлопных труб до шипов-гаек колес и специфической проклепки кабин. Модель Peterbilt 379 (на фото) увековечена в голливудской экранизации комиксов «Трансформеры»
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Создавать особые «кастомизированные» версии не гнушаются и сами производители тяжелых грузовиков. На фото: Mack Pinnacle
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Western Star 4900 (марки принадлежат Daimler) в полной мере отражает особую эстетику, которую вырастила среда дальнобойщиков
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Самый массовый тип транспортного средства для дальних перевозок – так называемый 18-колесный автопоезд – трехосный тягач с двухосным полуприцепом, как правило, 53 футов (16,15 м) длины, полной массой выше 33 000 фунтов (14 969 кг). На фото: Volvo VNL 780
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Тяжелые грузовики общей массой свыше 55 000 фунтов (20,5 т) платят в США специальный налог HVUT. Он рассчитывается как $100 за машину плюс $22 за каждые 1000 фунтов веса свыше 55 000 фунтов и $550 с машин свыше 75 000 фунтов (28 т) полной массы. Но он относится только к тем машинам, которые передвигаются по дорогам общего пользования. На фото: тяжелый грузовик-лесовоз Western Star 4900
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Водители предпочитают тягачи капотной компоновки, поскольку законодательство регламентирует расстояние между осями, а не общую длину автопоезда, как во других странах, например в Евросоюзе. На фото: Freightliner Columbia
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Аэродинамичный дизайн кабины Freightliner Columbia (на фото) позволил экономить топливо из-за снижения сопротивления воздуха. Модель производилась с 2000 г., в 2007 г. идею обтекаемого кузова продолжила развивать флагманская Cascadia
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Дальнобойщики проводят в своем грузовике большую часть жизни, поэтому, как правило, не жалеют средств и времени на его обустройство. Расходы владельца на ремонт, обслуживание грузовика и обустройство комфорта водителя – от бумажных полотенец и фонариков до холодильников и кофеварок - можно возместить через налоговый вычет
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Сотни компаний занимаются разработкой спальных кабин - от простой перетряски внутренностей оригинальных «спальников» до установки целого передвижного дома с кухней, биотуалетом, двухспальной кроватью и TV-панелями и зеркальным потолком
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Консалтинговая компания IBISWorld оценивает весь рынок запчастей к тяжелым грузовикам в $15 млрд, который в последние пять лет рос в среднем по 3,7% в год. На фото: Internationalt Trucks Hero 9900i
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