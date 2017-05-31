Самые харизматичные грузовики Америки

Wéstern Star Trucks

Тяжелые грузовики общей массой свыше 55 000 фунтов (20,5 т) платят в США специальный налог HVUT. Он рассчитывается как $100 за машину плюс $22 за каждые 1000 фунтов веса свыше 55 000 фунтов и $550 с машин свыше 75 000 фунтов (28 т) полной массы. Но он относится только к тем машинам, которые передвигаются по дорогам общего пользования. На фото: тяжелый грузовик-лесовоз Western Star 4900



6/11