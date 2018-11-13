Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Четверть экспорта газа в мире будет из России
Спрос на российский газ вырастет в 1,5 раза за 20 лет
Но 60% мировой торговли придется на сжиженный газ
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Главным покупателем газа в мире, по мнению МЭА, станет Китай
Bloomberg / Getty-images.
13 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА, структура Организации экономического сотрудничества и развития) обновило прогноз на 2040 г.: годовое потребление газа в мире вырастет почти до 5,4 трлн куб. м (+43,8% к 2017 г.). Торговля газом вырастет к 2040 г. до 1289 млрд куб. м в год, предсказывает МЭА, более четверти всех мировых поставок будет обеспечивать Россия.
Главный сейчас для российского газа рынок – Европейский союз – к 2040 г. перестанет быть таковым, считают в МЭА. В середине 2020-х гг. спрос на импортный газ в Европе достигнет максимума – 409 млрд куб. м в год, а доля российского газа, как и сейчас, будет держаться примерно на отметке 37%.
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