Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Польша давит на газ

Польша продолжает борьбу с зависимостью от «Газпрома»

Поляки заключили 24-летний контракт на поставку американского сжиженного газа
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Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. По условиям соглашения до 2042 г. Польша обязалась купить у Cheniere в общей сложности свыше 39 млрд куб. м газа. Небольшие поставки начнутся уже в 2019 г., а максимума – 1,45 млн т СПГ в год (это примерно 1,95 млрд куб. м после регазификации) – достигнут в 2023 г. Контракт заключен на условиях DES (delivered ex-ship), что подразумевает доставку СПГ до порта в Свиноуйсьце, где работает единственный польский регазификационный терминал.

«Достигнутые [компаниями] условия, в том числе конкурентная цена, полностью устраивают PGNiG», – радуется предправления компании Петр Возняк (его слова приведены в пресс-релизе компании). «Для нашей компании это исторический момент. Если говорить о цене, мы покупаем СПГ в США у разных поставщиков. Условия на 20–30% лучше, чем в контракте с «Газпромом», – передает слова топ-менеджера с церемонии подписания контракта ТАСС.

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