Почему Меркель согласилась получать СПГ из США

Статья опубликована в № 4682 от 25.10.2018 под заголовком: Человек недели Ангела Меркель

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В Германии, куда более половины газа поступает из России, а остальное в основном из Норвегии и Нидерландов, СПГ-терминалов нет Tobias SCHWARZ / AFP

Президент США Дональд Трамп уже не раз предлагал Европе увеличить (а Германии – начать) закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить энергозависимость от России. Учитывая агрессивность манеры Трампа, который, в частности, грозится ввести санкции против поддерживаемого Берлином трубопровода «Северный поток – 2», слово «предлагал» хочется поставить в кавычки. Но определенной цели он достиг.

В 2017 г., по данным Управления энергетической информации США (EIA), экспорт СПГ вырос почти в 4 раза – до 55 млн куб. м в день с 14 млн куб. м годом ранее. Число покупателей увеличилось до 25 стран. Европа заняла 3-е место после Азии и Северной Америки. Закупали СПГ у США прежде всего Испания, где уже есть терминалы для приема и разжижения, Турция и Португалия.