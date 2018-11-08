Польша подписала с США контракт на поставки СПГ
Цену газа Польша не сообщила, но назвала конкурентоспособной
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Польская сторона может полностью отказаться от российского газа по истечении контракта
Cliff Owen / AP Photo
Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP.
Польша, точнее, регазификационный терминал имени президента Леха Качиньского в городе Свиноуйсьце, получит в 2019-2022 гг. всего 0,52 млн т СПГ, что после регазификации даст 0,7 млрд куб. м газа. Это немного – буквально десяток газовозов. Но в 2023-2042 гг. поставки резко увеличатся и достигнут 1,45 млн т СПГ в год, что после регазификации даст 1,95 млрд куб. м газа, а всего за 20 лет – 39 млрд куб. м.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}