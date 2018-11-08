Польша подписала с США контракт на поставки СПГ

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Польская сторона может полностью отказаться от российского газа по истечении контракта Cliff Owen / AP Photo

Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP.

Польша, точнее, регазификационный терминал имени президента Леха Качиньского в городе Свиноуйсьце, получит в 2019-2022 гг. всего 0,52 млн т СПГ, что после регазификации даст 0,7 млрд куб. м газа. Это немного – буквально десяток газовозов. Но в 2023-2042 гг. поставки резко увеличатся и достигнут 1,45 млн т СПГ в год, что после регазификации даст 1,95 млрд куб. м газа, а всего за 20 лет – 39 млрд куб. м.