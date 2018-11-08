Бизнес / ТЭК

Польша подписала с США контракт на поставки СПГ

Цену газа Польша не сообщила, но назвала конкурентоспособной
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP.

Польша, точнее, регазификационный терминал имени президента Леха Качиньского в городе Свиноуйсьце, получит в 2019-2022 гг. всего 0,52 млн т СПГ, что после регазификации даст 0,7 млрд куб. м газа. Это немного – буквально десяток газовозов. Но в 2023-2042 гг. поставки резко увеличатся и достигнут 1,45 млн т СПГ в год, что после регазификации даст 1,95 млрд куб. м газа, а всего за 20 лет – 39 млрд куб. м.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике