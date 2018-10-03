Добыча «Газпрома» может превысить 500 млрд куб. м

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Максим Стулов / Ведомости

Добыча «Газпрома» в 2018 г. превысит 500 млрд куб. м в газа, сообщил «Интерфаксу» зампред правления компании Валерий Голубев: результат будет зависеть от погодных условий зимы и, соответственно, от спроса на газ.

В 2017 г. добыча «Газпрома» составила 471 млрд куб. м газа. За девять месяцев (с начала года) добыча выросла на 7,2% до 364,3 млрд куб. м. Экспорт в дальнее зарубежье тоже растет: + 5,8% до 149,2 млрд куб. м с начала года. А по итогам года может превысить 200 млрд куб. м газа, сообщил сегодня предатель совета директоров компании Виктор Зубов, передает ТАСС.

В прошлом году в Европу (включая Турцию) «Газпром» поставил рекордное количество газа – 194,4 млрд куб. м. Экспорт рос второй год подряд. До этого «Газпром» установил рекорд в 2016 г., поставив в Европу 179,3 млрд куб. м газа.