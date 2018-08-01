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«Газпром» увеличил экспорт в Европу

Существенно увеличили закупки российского газа Нидерланды, Австрия, Хорватия
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«Газпром» с января по июль поставил в дальнее зарубежье 117,1 млрд куб. м газа, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В частности, отмечен рост поставок в Германию на 12,3%, в Австрию – на 48,3%, в Нидерланды – на 53,8%, во Францию – на 11,8%, а также в Хорватию – на 40,1%, в Данию – на 11,9%, Польшу – на 6,6%.

В июле экспорт вырос на 5% до 15,9 млрд куб. м – рекорд для этого месяца, пишет «Интерфакс»: предыдущий рекорд был поставлен год назад (15,13 млрд куб. м). При этом главные газопроводы – «Ямал - Европа» и «Северный поток» – останавливались на ремонты.

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