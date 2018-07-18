Россия и Украина провели переговоры о транзите газа

Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину Максим Стулов / Ведомости

17 июля в Берлине состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и Европы об условиях продления транзита российского газа через Украину после 2019 г. Залогом загрузки украинского маршрута после окончания действующего между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз» контракта может стать дальнейшее увеличение экспорта в Европу российского газа, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи. «Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – сказал Новак.

В 2017 г. «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 194,4 млрд куб. м газа. По оценкам Минэнерго, в перспективе этот показатель может вырасти еще на 17–25 млрд куб. м.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович пообещал, что к следующей встрече осенью ее эксперты подготовят детальную оценку потребностей Европы в газе на период 2020–2030 гг. «Я считаю, что мы не должны терять времени и нам следует встретиться на политическом уровне уже в октябре», – добавил Шефчович, подчеркнув, что главное в ходе переговоров – «формирование доверия», а «трехсторонний процесс – наиболее эффективный в том, что касается поиска совместных решений». «На мой взгляд, они [переговоры] прошли достаточно конструктивно», – сказал по итогам встречи Новак.

Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, сообщил Новак. «Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, – мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», – подчеркнул министр. Накануне об урегулировании споров России и Украины в стокгольмском арбитраже в качестве условия продления транзита через Украину говорил и президент России Владимир Путин.

«Конструктивным» способом урегулирования, по мнению Минэнерго, может стать заключение мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Но не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда», – сказал Новак. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мировое соглашение с «Газпромом» по уже вынесенному решению стокгольмского арбитража невозможно.

Оценка встречи топ-менеджерами «Газпрома» и «Нафтогаза» оказалась более скептической, а их риторика – значительно более жесткой. «Объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 г. сегодня не обсуждались. Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями», – сказал предправления российской компании Алексей Миллер. «Газпром» будет ждать решения апелляционной инстанции и главным условием продления договора на транзит считает «восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам», подчеркнул он.

«Мы не видим в этом смысла», – парировал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем «Газпром» и помним историю переговоров 2014 г., – продолжил он. – Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению». «Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по стокгольмскому арбитражу. То есть через 1–1,5 года», – написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Решение стокгольмского арбитража, похоже, становится камнем преткновения для достижения компромисса, резюмирует директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Начало переговоров получилось не совсем конструктивным. И Москве, и Киеву в этом вопросе сложно пойти на уступки, несмотря на то что стороны в целом понимают – договариваться надо, необходимость транзита через Украину после 2019 г. сохранится», – добавляет Маринченко.