«Нафтогаз» хочет получить от «Газпрома» еще $11,58 млрд

Стоимость транзита по «украинскому маршруту», равно как и его объемы – одна из основных причин конфликта Валерий Шарифулин/ТАСС

6 июля НАК «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском по контракту с «Газпромом» на транзит газа, сообщила украинская компания. Предварительная оценка требования – $11,58 млрд не считая процентов. «Контракт на транзит между “Нафтогазом” и “Газпромом” дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», – сообщила украинская компания.

Последний раз запрос на пересмотр тарифа «Нафтогаз» отправлял «Газпрому» в марте 2018 г. Российская компания заняла «неконструктивную позицию», считает «Нафтогаз», поэтому дальнейшее обсуждение тарифа на транзит российского газа будет идти в арбитражном суде. «На этот раз [речь идет] о пересмотре транзитного тарифа на 2018-2019 год, – сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facbook. – Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали, почти 12 млрд долл». «Газпром» пока никак не комментирует новый иск «Нафтогаза».

Стоимость транзита по «украинскому маршруту», равно как и его объемы – одна из основных причин конфликта, который длится между компаниями на протяжении почти всего срока действия контракта. Соглашение о транзите российского газа через Украину было заключено в январе 2009 г. По его условиям «Газпром» должен был прокачивать на этом направлении не менее 110 млрд куб. м газа ежегодно, платя за это $2,35 млрд. Кроме того, что «Газпром» ни разу такие объемы через Украину не прокачивал, заложенный в контракте тариф (около $21,3 за 1000 куб. м) «Нафтогаз» тоже не устраивал. В 2014 г. это стало поводом для подачи компанией иска в Стокгольмский арбитраж. В 2015 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что требования «Нафтогаза» по увеличению платы за транзит неприемлемы, речь шла о ее увеличении почти вдвое (с $2,7 до $5 за 1000 куб. м на 100 км).

28 февраля 2018 г. по сумме двух решений (рассматривался также контракт на поставку газа Украине) арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании компенсацию в размере $2,56 млрд и сохранили требование о минимальных объемах транзита неизменным. В ретроспективном пересмотре тарифа, однако, «Нафтогазу» было отказано.

Об оспаривании вынесенного решения речи не идет и ретроспективном пересмотре тарифа сейчас речи не идет, сообщил «Ведомостям» представитель «Нафтогаза». НАК требует изменения тарифа на период с марта 2018 г. по 2019 г., то есть на весь оставшийся срок действия контракта. Это новое арбитражное разбирательство, подчеркивает Витренко. Исходя из официального сообщения «Нафтогаза» следует, что украинская компания планирует настаивать на увеличении платы за транзит в 2,46 раза до $8,14 млрд (за 110 млрд куб. м).

НАК готова рассматривать компромиссные варианты, следует из слов Витренко: «Сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России». Фактически, речь идет о переговорах о продлении в той или иной форме транзитного контракта после 2019 г.

Поиск взаимоприемлемого решения по транзиту через Украину в интересах всех сторон. Для украинской компании плата за транзит российского газа - существенная часть доходов. «Газпрому» этот маршрут необходим для того, чтобы поддерживать экспорт газа на текущем уровне. В 2017 г. российская компания поставила в дальнее зарубежье 194,4 млрд куб. м газа, а в 2018 г. это показатель может превысить 200 млрд куб. м, говорил Алексей Миллер. Европейские потребители обеспокоены надежностью поставок российского газа, которые сейчас обеспечивают почти 65% от общей потребности Европы в импорте газа. Перспективы переговоров о продлении поставок через Украину после 2019 г. усложнились после решения Стокгольмского арбитража, вынесенного 28 февраля. «Газпром» счел его «асимметричным», а продолжение действия обоих контрактов с «Нафтогазом» «экономически нецелесообразным и невыгодным». Российская компания подала аппеляцию, и параллельно инициировала процедуру досрочного расторжения обоих соглашений. «Нафтогаз», в свою очередь, в конце мая начал попытки ареста активов российской компании в Европе с целью принудительного взыскания с нее $2,56 млрд. Что также переговорный процесс между сторонами не упрощает.

Ближайшая попытка начать конструктивные переговоры о продлении транзита назначена на середину этого месяца. Трехсторонняя встреча между Россией, Евросоюзом и Украиной может состояться 17–18 июля, говорил министр энергетики России Александр Новак.