Украина заработает на росте поставок российского газа в Европу

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Рост поставок российского газа в Европу сыграет на руку Украине Gleb Garanich /Reuters

«Газпром» ожидает в этом году очередного рекорда по поставкам газа в Европу. Заработает на этом и Украина, через территорию которой будет прокачан дополнительный газ

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье превысил психологическую отметку в 100 млрд куб. м. 29 июня на годовом общем собрании акционеров предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в первой половине 2018 г. этот показатель достиг 101,2 млрд куб. м. Последние три года экспорт во втором полугодии превышал показатели первого на 1,5–6,5 млрд куб. м, напомнил топ-менеджер: «Простое арифметическое действие – 101,2 умножаем на 2, и каждый по своему усмотрению может прибавить цифру от 1,5 млрд до 6,5 млрд куб. м. По-видимому, мы можем с вами получить цифру 205 млрд куб. м и выше».

Кроме того что 205 млрд куб. м экспорта в дальнее зарубежье, которых можно ожидать исходя из накопленной статистики, могут стать очередным рекордом, у этого числа есть еще одно, ранее не известное значение. «205,3 млрд куб. м – это максимальные годовые контрактные количества «Газпрома» абсолютно по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье», – сообщил Миллер. «Газпром» тщательно скрывает любую информацию о своих долгосрочных контрактах. Еще четыре года назад мотивом для этого было скорее сохранение в тайне объемов «минимального годового количества» (более известного как объем поставок по условию «бери или плати»). Но с 2014 г. ежегодный экспорт российского газа уже вырос на 32,6%. «Это, без сомнения, новая система координат. Новая система координат, которую надо в текущий период времени осмыслить», – сказал Миллер.

Ограничений не будет