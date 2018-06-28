Шведский суд остался на стороне «Газпрома»

«Нафтогаз» пытается заморозить активы «Газпрома» в различных юрисдикциях Bela Szandelszky / AP

Шведский апелляционный суд округа Свеа оставил в силе свое постановление о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, согласно которому «Нафтогаз» начал принудительное взыскание с «Газпрома» $2,6 млрд. Об этом сообщает российская монополия. Украинская компания пыталась обжаловать вердикт арбитража, но суд признал ее доводы несостоятельными, отмечается в сообщении.

Решение суда усиливает позицию «Газпрома» при обжаловании попыток «Нафтогаза» наложить взыскание на активы российской компании в различных странах, отмечают в газовой монополии.

Судебный спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается контрактов о поставках и транзите газа через территорию Украины. В феврале арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,6 млрд штрафа и в течение 2018-2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно (плата за транзит – $2,35 млрд в год). «Газпром» подал апелляции на оба решения и инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая начался процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома». Уведомление о замораживании активов по долгу российской компании перед «Нафтогазом» получил Nord Stream 2 AG (оператор проекта газопровода «Северный поток – 2», на 100% принадлежит «Газпрому»). Также приставы появлялись в офисе Nord Stream AG (оператор «Северного потока»), рассказывал источник «Ведомостей». 5 июня «Нафтогаз» сообщил об аресте активов российской компании в Нидерландах. 19 июня украинская компания сообщила, что коммерческий суд Лондона санкционировал заморозку активов «Газпрома» на территории Великобритании.

Апелляционный суд 13 июня приостановил исполнение решения арбитража. В «Нафтогазе» подчеркивали, что вердикт апелляционной инстанции означает лишь временную приостановку дальнейших действий «Нафтогаза» по процедуре взыскания и не приводит к отмене решений арбитража.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям