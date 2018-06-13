Как России диверсифицировать экспорт

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Встраивание именно крупных производств в глобальные цепочки могло бы быть наиболее прямым путем диверсификации российского экспорта Андрей Гордеев / Ведомости

Нужно ли государству помогать экспортерам? Экспортеры, как правило, лучшие компании в своих отраслях, и совсем не очевидно, что они нуждаются в помощи. Но российская ситуация отягощается тем, что основной экспорт страны формируется в добывающем секторе, что создает дополнительные риски для экономики из-за нестабильности мировых цен на сырье. Поэтому увеличение экспорта обрабатывающей промышленности – это важный приоритет структурных реформ в экономике. Для достижения этой цели одних институциональных преобразований недостаточно: работу институтов поддерживают те, кто в них заинтересован. Но в экспорте главные игроки – сырьевые производства, которые заинтересованы в сохранении текущих настроек. Чтобы преодолеть эту тенденцию, нужно вырастить крупных экспортеров в обрабатывающей промышленности, в том числе правильно используя имеющиеся у государства возможности.

В арсенале правительства много инструментов, которые влияют на внешнюю торговлю. Принято считать, что для экспортеров важен слабый рубль, поэтому бизнесмены часто критикуют Центробанк, который во главу угла поставил низкую инфляцию и отпустил курс в свободное плаванье, так что рубль вторит динамике котировок нефти. Однако эмпирические исследования не подтверждают связь успеха экспортеров и слабой национальной валюты. Для развития экспорта, его диверсификации нужны другие меры.