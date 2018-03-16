Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Как сделать рывок в замкнутом круге

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История России Владимира Путина – это история оформления его избраний Максим Стулов / Ведомости

Когда прогнозы в отношении грядущего судьбоносного события запрещены законом, остается анализировать его вероятные следствия, близкие и отдаленные. Но, всматриваясь в это уже слегка засвеченное будущее, невольно оглядываешься в прошлое. Инаугурацию в мае 2012 г. украсила целая гирлянда: 11 указов, 218 поручений. Будет ли повторение широкого жеста? Те акты сейчас важны и для оценки реализации прошлых обещаний, и в сопоставлении с недавним посланием, ставшим предвыборной программой кандидата. У всей этой истории своя логика и сквозная драматургия.

Шесть лет спустя

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