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Александр Рубцов
Аналитика
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Зачем Путину сокрушительная победа

Зачем Путину оглушительная победа

Замеряемый на выборах рейтинг во многом определяет степень политической свободы власти

Предвыборная кампания стартовала еще до Нового года, однако стратегии политической борьбы до сих пор проявляются и дискутируются.

Оппозиция занята даже не столько критикой противника, сколько непримиримой конкуренцией внутри себя: либо всем на голосование идти и как угодно самовыражаться в протесте – либо, наоборот, вовсе никому никуда не ходить и жестким бойкотом эти выборы дискредитировать. Здесь не предвидится ни компромисса, ни тем более победы одной из позиций. Особенности обсуждения, да и самого предмета таковы, что полемика, судя по всему, продлится до последнего дня и, не сбавляя интенсивности, продолжится после оглашения итогов. Это как если бы администрация президента и его избирательный штаб дискутировали по какому-нибудь принципиальному вопросу, причем на поражение. Например: выдвигаться Путину самому или же прямо сейчас подарить стране достойного преемника? И так спорить до марта, а то и до самой инаугурации...

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