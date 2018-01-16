Зачем Путину оглушительная победа

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Нынешнему правлению необходим рейтинг стабильно высокий, а лучше зашкаливающий Reuters

Предвыборная кампания стартовала еще до Нового года, однако стратегии политической борьбы до сих пор проявляются и дискутируются.

Оппозиция занята даже не столько критикой противника, сколько непримиримой конкуренцией внутри себя: либо всем на голосование идти и как угодно самовыражаться в протесте – либо, наоборот, вовсе никому никуда не ходить и жестким бойкотом эти выборы дискредитировать. Здесь не предвидится ни компромисса, ни тем более победы одной из позиций. Особенности обсуждения, да и самого предмета таковы, что полемика, судя по всему, продлится до последнего дня и, не сбавляя интенсивности, продолжится после оглашения итогов. Это как если бы администрация президента и его избирательный штаб дискутировали по какому-нибудь принципиальному вопросу, причем на поражение. Например: выдвигаться Путину самому или же прямо сейчас подарить стране достойного преемника? И так спорить до марта, а то и до самой инаугурации...

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