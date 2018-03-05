Война и мир Владимира Путина
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Послание-2018 стало политическим событием редкой силы – сенсацией. Но главный резонанс вызвала именно финальная его часть – презентация фантастических вооружений, впервые в истории человечества так резко опрокинувших военно-стратегический баланс на планете. Если 1 марта 2018 г. образ будущего для России и мира в чем-то вдруг прояснился, то именно в этой гиперзвуковой мощи с бесшумным планированием.
Важно правильно оценить новое качество глобального расклада, как оно предъявлено и как интерпретируется желающими: это круче эпохи Хиросимы и Нагасаки. Чтобы не оставить камня на камне от кого угодно, где угодно, в считанные минуты, с абсолютной гарантией и с непредсказуемым курсом – такого в природе еще не было. В один день этот мир стал другим – и именно в плане войны.
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