Война и мир Владимира Путина

Философ Александр Рубцов о том, как мало останется от президентского послания, если убрать всю «войну»

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Война как уход от проблем мира – дело обычное

Послание-2018 стало политическим событием редкой силы – сенсацией. Но главный резонанс вызвала именно финальная его часть – презентация фантастических вооружений, впервые в истории человечества так резко опрокинувших военно-стратегический баланс на планете. Если 1 марта 2018 г. образ будущего для России и мира в чем-то вдруг прояснился, то именно в этой гиперзвуковой мощи с бесшумным планированием.

Важно правильно оценить новое качество глобального расклада, как оно предъявлено и как интерпретируется желающими: это круче эпохи Хиросимы и Нагасаки. Чтобы не оставить камня на камне от кого угодно, где угодно, в считанные минуты, с абсолютной гарантией и с непредсказуемым курсом – такого в природе еще не было. В один день этот мир стал другим – и именно в плане войны.

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