Как обороняться от реальности вслепую

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Тем для сложных и неприятных власти высказываний становится все больше Денис Абрамов / Ведомости

В последнее время страна переживает явное сгущение резонансных событий. По многим этим важным поводам начальству высказываться сложно, неприятно, а то и вовсе не нужно бы – но приходится. Легче всего объяснить ситуацию неблагоприятным стечением обстоятельств – и тогда это просто рабочий момент, который надо как-то пережить. Но не исключено, что в таких накладках просматривается уже и нечто системное, способное повторяться, даже с учащением. Подобные рецидивы, тем более если они становятся хроникой, требуют другой готовности, других техник анализа и ответа. Обычные замалчивания, исчезновения, уходы от темы и штампованные реакции уже сейчас не вполне срабатывают. А если так, то новую реальность придется учитывать и в пиаре, и в самой политике, причем не только информационной.

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