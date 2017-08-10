Как мифология инфицирует мировоззрение власти

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Санкции поставили перед нами зеркало, и в этом отражении есть много ценного для правильной диагностики Скриншот передачи «60 минут»

Аналитика дает сбалансированные оценки влияния антироссийских санкций. С одной стороны – несомненный вред и ряд серьезных осложнений на десятилетия, с другой – катализатор саморазвития, диверсификации и импортозамещения, стимул экономической эмансипации, политической мобилизации и социальной консолидации. Логика известная: в кольце врагов сильнее дружат с самими собой, а все, что людей не добивает, делает их еще более сильными недобитками.

Подобная амбивалентность есть и в воздействии санкций на сознание. В режимах постмодернистской идеократии все решают ментальные процессы; для «политики виртуального» потоки сознания важнее всех «Северных потоков», вместе взятых. Действия США порождают не всегда адекватные реакции, но вместе с тем это и медицинская провокация на особо опасные симптомы. Санкции поставили перед нами зеркало, и в этом отражении есть много ценного для правильной диагностики.

Первое, что бросается здесь в глаза, – резкое ментальное расслоение как говорящих, так и слушающих. По качеству текстов и уровню умственного развития, на который они рассчитаны, это уже не просто градации, но разрывы пластов с совершенно несовместимыми представлениями и логиками. Спектр реакций в информационных ресурсах вскрывает наличие в обществе интеллектуальных страт, в принципе не способных коммуницировать. Достаточно сравнить то, что политики и эксперты пишут «для себя», с поливом шапкозакидательства в корпусе текстов для «базового электората».

Расслоение видно даже на ТВ. На фоне вдумчивых комментариев иногда просто зашкаливает воинственный энтузиазм радостных патриотов. Аналитика в публичном пространстве, конечно же, сдерживает эмоции и лексику (даже в сравнении с тем, как ситуацию обсуждают в кабинетах, в которые не пускают с мобильными телефонами), однако с понятными оговорками здесь возможен и достаточно трезвый анализ. Но на другом полюсе – в информационных ресурсах и агрегаторах новостей «на массу» – мы попадаем в среду деструктивных, злокачественных нарциссов, теряющих связь с реальностью в упоении собственной грандиозностью и всемогущественностью. Чтобы такое писать, надо очень любить себя и совсем не любить людей, держа их за полных идиотов.