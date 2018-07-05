Еврокомиссия не станет раздражать «Газпром» до начала переговоров с Украиной

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Еврокомиссия перед важными переговорами по транзиту газа через Украину решила пока не трогать «Северный поток – 2» Nord stream

Комитет постоянных представителей Евросоюза 20 июня решил отложить обсуждение поправок к газовой директиве ЕС до проведения трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзитного контракта через Украину, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с его участниками.

Газовая директива – один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы, направленного на развитие конкуренции в этой сфере. В частности, применительно к газопроводам она требует разделения функций транзитера и поставщика, а также допуска к поставкам по трубе третьих сторон. В ноябре 2017 г. Еврокомиссия предложила внести в документ поправки, которые распространяют нормы директивы на морские газопроводы, входящие на территорию Европы из третьих стран. В первую очередь это может отразиться на проекте газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который «Газпром» планирует проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Согласно текущей редакции газовой директивы Евросоюза страны содружества могут сами определять, каким нормам должен соответствовать поставщик газа через морские трубопроводы.