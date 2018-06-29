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США пообещали не вводить санкции против подрядчиков «Северного потока – 2»

США заверили Германию, что любые введенные против России санкции не затронут строительство газопроводов, по которым в Европу будет поставляться российский газ. Об этом сообщила представитель министерства экономики Германии, передает Reuters.

По ее словам, власти США, в частности, пообещали, что санкции не затронут подрядчиков газопровода «Северный поток – 2». Агентство отмечает, что пресс-секретарь не уточнила, когда США дали соответствующие гарантии.

В мае газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп на прошедшей в апреле встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». По словам неназванных европейских чиновников, Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в европейские страны.

Замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявляла, что США не исключают санкций против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2».

После этого министр экономики и энергетики ФРГ Питер Альтмайер говорил, что США препятствуют строительству «Северного потока – 2», чтобы увеличить собственный экспорт СПГ. Однако из-за дороговизны американского газа сама по себе блокировка проекта не гарантирует увеличения поставок из США, предупреждал министр.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость газопровода оценивается в 9,5 млрд евро. Предполагается, что труба пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент проект одобрили все иностранные государства, по территориям которых пройдет газопровод, за исключением Дании.

Партнерами «Газпрома» по проекту выступают пять европейских компаний: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британско-голландская Shell. Газопровод позволит перераспределить экспортные потоки российского газа, в первую очередь за счет сокращения украинского транзита.

Проект уже не первый год вызывает споры в Евросоюзе. Против строительства «Северного потока – 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.