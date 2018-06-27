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Новак обсудил с главами минфина и минэнерго США работу американских компаний в России

Министр энергетики России Александр Новак на встрече со своим американским коллегой Риком Перри и министром финансов США Стивеном Мнучиным обсудил санкции в отношении российских энергетических проектов. «Мы обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и других. Влияние санкций также на работу этих компаний, обменялись информацией текущей», - приводит заявление Новака ТАСС.

Новак уточнил, что, по его мнению, санкции «достаточно негативно влияют, в том числе на американские компании, которые не могут реализовывать проекты достаточно прибыльные и эффективные в Российской Федерации». По его словам, на переговорах речь, в частности, шла о работе американских компаний на российском рынке. «У нас оказалось достаточно много интересных точек соприкосновения, в том числе по развитию газовой отрасли, энергоэффективности», - пояснил российский министр. Он отметил, что Москва и Вашингтон «условились продолжать контакты и взаимодействие в этой части, поскольку энергетика действительно может стать драйвером развития наших отношений».

На переговорах речь шла и о продвижении «газа как наиболее экологичного вида топлива на мировых рынках». В частности, Новак затронул тему строительства газопровода «Северный поток - 2». Стороны договорились о дальнейших контактах по этому вопросу.

Министра энергетики США Новак пригласил на форум «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 3 по 6 октября. «Возможно, коллега приедет», - выразил надежду российский министр.

«Он (Новак) действительно пригласил меня посетить некоторые проекты, которые они ведут в Арктике», - цитирует Перри Reuters. Еще до переговоров с коллегой Перри признал, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией» и считает необходимым находить точки соприкосновения и темы для совместной работы.

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