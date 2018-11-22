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«Новатэк» закончил строительство «Ямал СПГ»

Компания на год раньше плана запустила третью технологическую линию завода
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«Новатэк» завершил строительство третьей очереди «Ямал СПГ». 22 ноября новый завод произвел первый СПГ в режиме пусконаладочных работ, определенных проектом, говорится в официальном сообщении компании. «Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов», – заявил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (цитата по сообщению компании).

Третья технологическая линия «Ямал СПГ» – последняя из запланированных в начальном проекте. По завершении пусковых работ весь завод достигнет проектной мощности в 16,5 млн т в год.

Инвестиционное решение о строительстве завода СПГ стоимостью $27 млрд на базе месторождений полуострова Ямал было принято в 2013 г. Начиная стройку, «Новатэк» анонсировал последовательный запуск каждой из трех очередей сжижения: в конце 2017 г., в конце 2018 г. и в конце 2019 г. При запуске первой линии завода Михельсон пообещал, что компания может ускорить стройку. Вторая линия начала работу в июле этого года, быстрее плана почти на полгода. При ее запуске предправления «Новатэка» подтвердил, что компания собирается запустить третью очередь до конца 2018 г. Опыт первой и второй технологических линий показывает, что от начала пусконаладочных работ до промышленного производства и первой отгрузки СПГ у «Новатэка» уходит не более месяца.

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Комментарии
Naissaar
15:02 22.11.2018
Респект и уважуха.
00
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