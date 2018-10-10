«Новатэк» нашел газ для третьего завода по производству СПГ
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«Новатэк» сообщил об открытии Северо-Обского месторождения в заливе Обская губа между полуостровами Ямал и Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Предварительная оценка его запасов – не менее 320 млрд куб. м по российской классификации, ресурсов – от 900 млрд куб. м. «Открытие нового месторождения – важная отправная точка для старта одного из наших будущих арктических СПГ-проектов, – цитируются в сообщении «Новатэка» слова предправления компании Леонида Михельсона. – По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к уникальным». Оно может стать базой для третьего проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Год назад «Новатэк» обновил стратегию. В ней он сделал ставку на производство СПГ на базе месторождений Ямала и Гыдана. Это позволяет компании обойти ограничения на экспорт и в перспективе может сделать ее одним из крупнейших игроков на мировым рынке СПГ. К 2030 г. «Новатэк» планирует производить 57 млн т СПГ. Поэтому компания активизировала проведение разведочных работ на других принадлежащих ей лицензионных участках в Арктике. «Где-то в 4-5 раз мы увеличили геологоразведочные работы на Ямале и на Гыдане», – передавал в сентябре слова Михельсона «Интерфакс».
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