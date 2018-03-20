«Новатэк» заработает с помощью мороза
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Новатэк» обернет себе на пользу суровые климатические условия Заполярья, где расположатся его заводы по сжижению газа. Компания «Новатэк» запатентовала собственную технологию сжижения газа. Ее отличительная особенность – организация технологического процесса с использованием холода окружающей природной среды.
О планах компании получить патент на технологию сжижения газа основной владелец и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон впервые сообщил 12 декабря. Но сути технологии он не раскрыл. Подтверждение патента «Новатэка» (RU 2645185 C1) на технологию «Арктический каскад» было опубликовано Роспатентом 16 февраля. Датой начала действия патента указано 16 марта 2017 г., когда «Новатэк» подал заявку на регистрацию технологии.
«Новатэк» уже построил в пос. Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа на берегу Обской губы первую очередь завода по сжижению газа мощностью 5,5 млн т в год. Предстоит построить еще две такие же. Для них «Новатэк» лицензировал самую используемую в мире технологию C3MR, разработанную американской Air Products. Но «недостатком процесса [C3MR] в условиях арктического климата является неполное использование холода окружающей природной среды», отмечается в патенте российской компании. Американская разработка 1972 г., впервые примененная при строительстве завода в Брунее, была рассчитана на работу в диапазоне температур от +45 до -34 градусов по Цельсию. В условиях российской Арктики, где «Новатэк» развивает собственный кластер СПГ-производства, верхняя граница этого диапазона «может начинаться с +10 градусов».
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}