«Газпром» вывел одно из крупнейших своих месторождений на полную мощность

Теперь «Газпром» сможет увеличить добычу на Бованенково на треть «Газпром»

В среду 5 декабря «Газпром» официально запустил третью очередь Бованенковского месторождения. Это второе по запасам крупнейшее действующее нефтегазоконденсатное месторождение компании после Уренгойского. Его разведанные и предварительно оцененные запасы составляют 4,9 трлн куб. м.

Удаленно, в режиме телемоста команду на запуск третьей очереди давал президент России Владимир Путин.

Теперь «Газпром» сможет увеличить добычу на Бованенково на треть. Пиковый уровень добычи теперь будет составлять около 317 млн куб. м в сутки, или 115 млрд куб. м газа в год. В общих добывающих мощностях «Газпрома» на Бованенково сейчас приходится более 20%, следует из материалов компании.

Добыча на месторождении началась в 2012 г. Компания вывела ее на уровень около 60 млрд куб. м год, так как Бованенково является в первую очередь ресурсной базой для экспортных проектов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (проектной мощностью 55 млрд куб. м в год каждый). Первый трубопровод был запущен в конце 2011 г., второй «Газпром» рассчитывает ввести в эксплуатацию в конце 2019 г.

Расходы на транспортировку экспортируемого газа в «северном коридоре» существенно ниже, неоднократно подчеркивали топ-менеджеры «Газпрома».

В 2014 г. на Бованенково была запущена вторая очередь, которая добавила еще 30 млрд куб. м газа в год.

В освоение Бованенковского месторождения, по оценке «Интерфакса», «Газпром» инвестировал чуть менее 700 млрд руб. Еще почти 1,5 трлн руб. – в строительство газопроводов на маршруте Бованенково – Ухта – Торжок.