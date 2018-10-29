«Газпром» и РЖД вместе могут построить самую северную железную дорогу России
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Президент Владимир Путин год назад говорил, что уже 10% ВВП России приносят предприятия, работающие в Арктике. Возможно, поэтому правительство думает перезапустить один из крупнейших транспортных проектов – самую северную в России железную дорогу к порту Сабетта.
Чтобы построить эту дорогу, ее передадут на федеральный уровень – федеральный бюджет подстрахует инвесторов, рассказали чиновник и три участника переговоров: концессионное соглашение подпишут с «Газпромом» (либо с его «дочкой» «Газпромтранс») и РЖД. Переговоры об участии в проектной компании идут и с «Новатэком», знают три участника обсуждений, но он согласия пока не дал. Представители РЖД и «Газпрома» отказались от комментариев, «Новатэк» не ответил на запрос.
Обсуждение проекта началось в августе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, говорят три собеседника «Ведомостей», а представитель Акимова это подтверждает: инициативу проявил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Теперь ЯНАО, РЖД и Минтранс должны представить технико-экономическое обоснование проекта, говорит представитель Акимова. Представитель Минтранса сообщил, что проект в проработке. «Вопрос, получит ли проект федеральные деньги, – даже если в план магистральной инфраструктуры он не включен, его могут добавить», – говорит человек, близкий к Минтрансу.
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