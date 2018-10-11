Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Правительство быстрой езды
Правительство окончательно одобрило план развития магистральной инфраструктуры
Половину средств на него чиновники рассчитывают привлечь у бизнеса, но сделать это будет сложно
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Больше всего, 655 млрд руб., будет стоить строительство и реконструкция дорог в транспортном коридоре Европа – Западный Китай
Максим Стулов / Ведомости
Правительство окончательно утвердило план развития магистральной инфраструктуры, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих: в России начинается мегастройка. К 2024 г. по замыслу чиновников транспортная система страны должна существенно улучшиться, грузооборот – увеличиться, а экономическая связанность территорий – повыситься. Документ опубликован на сайте правительства.
В план вошли объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Стоимость транспортной части плана – 6,3 трлн руб., 3 трлн из них даст федеральный бюджет, остальное – внебюджетные источники. Стоимость энергетической части не раскрывается.
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