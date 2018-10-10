Регионы не используют деньги для ремонта дорог
Причина – очень сложная процедура их получения, говорит эксперт
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Для решения проблемы нужно радикально упростить процедуру выделения денег для дорожных работ, говорит директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин
Сергей Портер / Ведомости
Регионы плохо используют деньги на ремонт дорог, которые они получают из федерального бюджета, показала проверка Счетной палаты. К 1 августа лишь 30% средств на проект «Безопасные качественные дороги» – 9,4 млрд руб. – были освоены регионами.
Это значит, что дорожные работы вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 г. И дороги будут ремонтироваться при плохой погоде, что отразится на качестве и сроке их службы, приводит слова аудитора Валерия Богомолова пресс-служба Счетной палаты.
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