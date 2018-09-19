Россия начинает инфраструктурный рывок

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Комплексный план развития магистральной инфраструктуры получил значительно больше бюджетного финансирования Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, по которому в ближайшие шесть лет будут строиться крупнейшие инфраструктурные объекты в России, получил значительно больше бюджетного финансирования, чем предполагали чиновники, – 2,1 трлн руб., написано в проекте бюджета. С его копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили несколько чиновников. Проектов было много, но ожидания бюджетной поддержки были скромнее, делится радостью один из чиновников: комплексный план правительство должно утвердить в понедельник, рассказывает чиновник, до этого преждевременно говорить, какие из проектов в него вошли.

В середине августа, когда проект плана магистральной инфраструктуры был направлен в правительство, в нем было описано 200 проектов почти на 7 трлн руб.: аэропорты, автомобильные и железные дороги, высокоскоростные магистрали. Чтобы все это построить, нужны частные инвестиции, а для них важно софинансирование из федерального бюджета. Некоторые инфраструктурные объекты должны были быть полностью построены из федеральных денег, на другие бюджетного софинансирования вовсе не было предусмотрено. Всего в бюджете на тот момент на магистральный план было 1,2 трлн руб., писал министр экономического развития Максим Орешкин председателю правительства Дмитрию Медведеву (подлинность документа подтверждали чиновники). Дополнительно предполагалось довести еще 500 млрд руб., говорилось в письме.