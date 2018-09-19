Минфин предлагает правительству думать больше о макроэкономической стабильности

Такой сценарий предложен в проекте бюджета на следующие три года

Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Три года стабильности

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Повысить НДС с 18 до 20%, увеличить пенсионный возраст, завершить налоговый маневр в нефтяном секторе – такие меры правительство одобрило вскоре после избрания Путина Максим Стулов / Ведомости

Повысить НДС с 18 до 20%, увеличить пенсионный возраст, завершить налоговый маневр в нефтяном секторе – такие меры правительство одобрило вскоре после избрания президентом Владимира Путина, чтобы выполнить его предвыборные обещания, сохранив бюджет профицитным. Сделать это удалось – доходы федерального бюджета будут превышать расходы все ближайшие три года, следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 гг. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). В четверг документ рассмотрит правительство. Представитель Минфина отказался от комментариев.