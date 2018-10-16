Госбанки ведут борьбу за Северный широтный ход

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Северный широтный ход сильно осовременит транспортную ситуацию на Севере России Александр Николаев / PhotoXpress

Один из крупнейших железнодорожных проектов – Северный широтный ход на Ямале (СШХ, 236,7 млрд руб.) – ищет финансирование. Чтобы построить центральный участок железной дороги Обская – Салехард – Надым (130,5 млрд с учетом расходов на строительство и обслуживание 353 км дороги, государственно-частное партнерство, концессия), нужен кредит на 97,2 млрд руб., сказано в презентации проекта. Эти сведения подтвердил участник проекта.

На конкурс, где разыгрывается право финансировать дорогу, подано три заявки: от Сбербанка, ВТБ и синдиката банков с участием ВТБ, ВЭБа, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Газпромбанка, рассказали банкир, человек, близкий к проектной компании СШХ, и участник переговоров. ВТБ готов финансировать проект, говорил в начале октября первый зампред банка Юрий Соловьев.

В начале октября подписано концессионное соглашение между Росжелдором и специально созданной под проект компанией СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, остальные 49,9% – у «дочки» РЖД «КРП-инвест»). Предстоит построить мост через Обь с подходами (по данным презентации, за 50 млрд руб.), ветку железной дороги от Салехарда до Надыма (61 млрд) и достроить железнодорожный мост через реку Надым (почти 2 млрд) – всего на строительство будет потрачено 113 млрд руб.