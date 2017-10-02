Кому достаются крупнейшие подряды РЖД

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Экономия от начальной цены на торгах РЖД еще в прошлом году не превышала 1% Ilya Naymushin / Reuters

В 2017 г. 78 крупных поставщиков получили от РЖД и ее дочерней компании «РЖДстрой» подряды на 185 млрд руб., выяснили «Ведомости», изучив закупки госкомпании с лотами от 150 млн руб. Если не учитывать традиционно занимающего 1-е место поставщика тепловозов и электровозов «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова (в этом году он получил контракты на 29 млрд руб.), в тройку поставщиков с небольшим отрывом вошли три группы компаний. На 1-м месте с контрактами на 22 млрд руб. оказалась «Группа компаний 1520», принадлежащая Алексею Крапивину и его партнерам. Его отец, Андрей Крапивин, до своей кончины в 2015 г. работал советником экс-президента РЖД Владимира Якунина. Структуры, раньше принадлежавшие Крапивину-старшему и его партнерам, давно входили в число крупнейших поставщиков монополии.

А вот следующие позиции в списке лидеров в этом году заняли новички, до сих пор не замеченные в списке лидирующих поставщиков РЖД. На 2-м месте с заказами на 19 млрд руб. оказались структуры петербургского бизнесмена Владимира Васильева – но только благодаря компаниям бывшего замминистра строительства и ЖКХ Юрия Рейльяна. Они поделились с Васильевым крупными подрядами на строительство железнодорожных объектов, а сами заняли 3-е место среди поставщиков с результатом в 18 млрд руб.