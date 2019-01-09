«Башнефть» вернула «Роснефти» две трети потраченных на ее покупку денег

Госкомпания за два года получила от своей «дочки» почти 200 млрд рублей дивидендами, займами и через контракты

Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: «Роснефть» берет у своих

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«Роснефть» не первый раз прибегает к займам у дочерних предприятий Александра Астахова / Ведомости

За два года «Башнефть» вернула «Роснефти» почти 200 млрд руб. в виде дивидендов и кредитов, следует из отчетности башкирской компании. Сумма дивидендов «Башнефти», которые пришлись на долю новой материнской компании за прошедшие два года, составила 31,5 млрд руб. Остальная часть средств была предоставлена «Роснефти» в виде займов, которые выдавала башкирская структура. Так, с III квартала 2016 г. сумма дебиторской задолженности со связанными сторонами (в том числе по договорам комиссии) выросла больше чем в 300 раз и превысила 117 млрд руб., следует из отчетности «Башнефти» за январь – сентябрь 2018 г. Кроме того, в конце 2018 г. совет директоров «Башнефти» одобрил кредит в пользу «Роснефти» – 50 млрд руб. до конца 2019 г.

С того момента как «Роснефть» приобрела контрольный пакет в «Башнефти», последняя почти год сохраняла минимальные остатки денежных средств на счетах, это происходило в рамках казначейского перераспределения денежных потоков в периметре группы, говорит Денис Перевезенцев, вице-президент Moody’s (это агентство рейтингует как «Роснефть», так и «Башнефть»).