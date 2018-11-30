Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами
На этот раз – по своей воле: он может продать бенефициарную долю в гренадской компании Global Petroleum Group
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Гренада снизит долг «Системы»
Isaac Urrutia / REUTERS
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть бенефициарной доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG) – она добывает нефть и газ на шельфе Гренады, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджментом компании и чиновниками Гренады. «Да, рассматриваем возможность продать», – подтвердил «Ведомостям» сам Евтушенков. Собеседники «Ведомостей» сообщили, что переговоры, в частности, ведутся с китайскими интересантами. «Особенно интересуется один крупный китайский фонд», – знает один из собеседников.
Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские. Представитель «Системы» от комментариев отказался.
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