Китайские ритейлеры сильно снизили цены на iPhone

Не ясно, кто инициировал снижение цен Shalan Stewart / Zuma / TASS

Несколько китайских онлайн-ритейлеров снизили цены на некоторые модели iPhone вплоть до 22% на этой неделе. Это произошло спустя неделю после того, как Apple шокировала инвесторов, снизив квартальный прогноз по выручке впервые более чем за 15 лет из-за снижения спроса на ее смарфтоны в Китае.

Ритейлеры начали снижать цены в середине недели и минимум шесть продавцов предложат скидки в эти выходные, пишет Reuters. Даже такие популярные онлайн-платформы, как JD.com и Suning, снизили цены на модели iPhone 8, 8 Plus и XR в пятницу. Оба ритейлера входят в число авторизованных Apple продавцов, хотя на официальном сайте Apple цены остались прежними, отмечает Financial Times.

JD.com опустила цены на iPhone 8 на 22% до 3999 юаней ($590), а на iPhone 8 Plus – примерно на 20% до 4799 юаней ($710). На сайте Suning стоимость iPhone XR снизилась с 6499 юаней ($960) до 5399 юаней ($800).

Apple не ответила на запросы Reuters о комментарии.

Неясно, кто инициировал снижение цен. Некоторые аналитики считают, что это могли сделать сами ритейлеры, так Apple дала им больше свободы в ценоопределении после выхода iPhone X в 2017 г., пишет FT. Это подтверждает менеджер дистрибутора DoubleRise Beijing Technology, который заявил Reuters, что его компания сама снизила цены и не получала официальных уведомлений от Apple. Другие эксперты не исключают, что Apple сама могла принять такое решение. «Возможно, Apple хочет узнать, как рынок отреагирует на снижение цен. Или, возможно, ей необходимо избавиться от складских запасов iPhone», − приводит агентство слова аналитика Canalys Мо Цзя.

На продажах последних моделей iPhone в Китае негативно сказывается то, что Huawei и другие местные конкуренты предлагают модели со схожими характеристиками по более низким ценам, отмечают аналитики. Кроме того, в условиях замедления экономики в стране в целом снижается спрос на гаджеты. Согласно официальной статистике, поставки смартфонов в Китай снизились на 15,5% в 2018 г. «Положение Apple в Китае становится все труднее, и она это признает, − говорит Джеймс Янь из фирмы Counterpoint, занимающейся исследованиями технологического рынка (цитата по FT). − Ритейлеры пытаются улучшить продажи iPhone во время праздничного сезона перед китайским Новым годом [в феврале]».

В начале января Apple снизила свой прогноз по выручке в I квартале 2019 г. с $89−93 млрд до $84 млрд. Компания объяснила это снижением продаж iPhone в Китае. Из-за этого акции Apple 3 января подешевели более чем на 9%. По данным Canalys, рыночная доля Apple на китайском рынке смартфонов сократилась с 12,5% в 2015 г. до 7,8% за первые три квартала 2018 г.

Затем 9 января Nikkei Asian Review сообщила, что Apple планирует сократить производство новых моделей iPhone XS, XS Max, и XR на 10% в I квартале 2019 г. Между тем в России с 1 января стоимость iPhone и других смартфонов выросла из-за повышения НДС.