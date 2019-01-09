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Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января на сайте российского онлайн-магазина Apple.com из-за повышения НДС до 20% действуют новые цены, написал сайт iPhones.ru.

В частности, iPhone Xs стоит 89 481 вместо 87 990 руб., iPhone Xs Max − 98 634 вместо 96 990 руб.,iPhone Xr − 66 092 вместо 64 990 руб., а MacBook Air − 106 769 вместо 104 990 руб.

Как отмечает «Коммерсантъ», стоимость продукции компании выросла примерно на 1,7%. Это касается не только Apple, пишет газета: флагманская модель смартфона Samsung − Galaxy Note 9, вышедшая в августе по цене от 69 990 руб., в онлайн-магазине подорожала более чем на 2% и стоит от 71 490 руб. за модель с 128 Гб.

Эта же цена установлена в интернет-магазинах МТС, «Мегафона», «Билайна», «М.Видео» и «Связного».

С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС. На бытовую технику, ТВ, а также на услуги в официальных сервисных центрах цены на изменились, отметила компания.

Представитель «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщил, что сети не пересматривали розничные цены на технику в связи с ростом НДС, хотя «некоторые модели» смартфонов «могли подорожать на несколько процентов». На часть моделей, например на iPhone, «М.видео» и «Эльдорадо» снизили цены, отметил представитель группы.

Представитель МТС сообщил, что цены некоторых гаджетов «крайне незначительно изменились, в частности стоимость Huawei Mate 20 Pro выросла всего на 20 руб.». Он отметил, что на отдельные модели, например Apple и Huawei, снизились цены и в МТС.

Директор по закупкам объединенной компании «Связной | Евросеть» Михаил Комков говорит, что у большинства моделей цены не изменились. По его словам, даже изменение цены на пару процентов не может сильно повлиять на общий спрос. Все новые модели из-за увеличившегося НДС будут выходить по более высокой цене, чем это было возможно в 2018 г., также может произойти перераспределение спроса между моделями или брендами, отметил ритейлер.