Huawei опередила Samsung по выручке от продаж смартфонов в России

По их числу китайская компания уже лидер, но по выручке уступает Apple

Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Huawei втиснулась между Samsung и Apple

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Каждый третий проданный в этом году в России смартфон – Huawei Максим Стулов / Ведомости

В октябре доля Huawei и его суббренда Honor на российском рынке смартфонов в денежном выражении составила 24,4%, а Samsung – 23,3%. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (данные подтвердили сотрудники двух ритейлеров). В сентябре Huawei и Samsung занимали в деньгах 24,5 и 26,1%, говорится в материалах, с которыми ознакомились «Ведомости». Таким образом, в октябре Huawei сместила Samsung со 2-го места по выручке от продаж смартфонов в России, следует из них. Huawei в октябре заняла 2-е место по продажам смартфонов в деньгах, а Samsung оказался третьим, подтверждает вице-президент по продажам «Связной-Евросети» Давид Борзилов.

На 1-м месте в России традиционно Apple – доля iPhone в октябре составила 37,7% в денежном выражении. По сравнению с сентябрем, в конце которого в России начались продажи новых флагманов Apple iPhone Xs и Xs Max, эта доля выросла на 5,2 п. п.

Всего в России в октябре 2018 г. было продано 2,86 млн смартфонов почти на 16,9 млрд руб.