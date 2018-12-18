Почему Западу не обойтись без Huawei

Максим Стулов / Ведомости

В начале этого года стало ясно, как сильно США обеспокоены лидерством китайской Huawei в развертывании сетей мобильной связи пятого поколения. «Мы проигрываем», – говорилось во внутреннем документе (его цитировала Financial Times), написанном, по-видимому, высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности США. Huawei в 2017 г. стала крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. Китай опережает США в гонке по внедрению 5G-сетей, говорилось в документе, а у лидера будет «гигантское преимущество <...> в занятии командных высот в информационной сфере».

Новое поколение связи – это не просто «быстрее, чем 4G», сказано в документе. Возможность гораздо быстрее передавать на порядок большие объемы информации важна для развития интернета вещей, искусственного интеллекта, самоуправляемых автомобилей – новых технологий, способных сильно изменить нашу жизнь. Поэтому в документе 5G сравнивалась «скорее с изобретением печатного станка Гутенбергом». К концу года развитие истории с Huawei стало символом отношений между США и Китаем, который бросает вызов традиционному лидеру в промышленности, новых технологиях, геополитике. Вашингтон грозит, ужесточает конфронтацию; затем возможны разговоры если не о дружбе, то о взаимопонимании, за которыми может начаться новый виток конфликта. Пекин в долгу не остается. И если в случае с импортными пошлинами он не может ответить абсолютно симметрично – поставки товаров из США в Китай почти втрое меньше, чем наоборот, – то поиграть человеческими судьбами ему ничто не мешает. (И в этом тоже есть определенный символизм: если на Западе вопрос защиты персональных данных стал одним из первостепенных по остроте, то в Китае такой проблемы нет. Китайские технологические гиганты, с одной стороны, могут собирать невероятные объемы данных о пользователях, что дает им преимущество перед западными компаниями, а с другой – эти и многие другие данные о гражданах доступны властям.)

Когда Канада по запросу США арестовала финансового директора и дочь основателя Huawei Мэн Ванчжоу, Китай предупредил Канаду о «серьезных последствиях», а через несколько дней арестовал двух канадцев – бывшего дипломата Майкла Коврига и руководителя некоммерческой организации Майкла Спэвора.

США утверждают, что Мэн лгала банкам о связях Huawei с компанией, ведущей бизнес в Иране, тем самым нарушая санкции против него. 11 декабря канадский суд выпустил Мэн под залог около $7,5 млн, слушания назначены на февраль.

Но давление на Huawei США оказывают уже давно. Они обвиняют ее в кибершпионаже в пользу Пекина, запретили использовать оборудование Huawei для создания 5G-сетей и призывают союзников сделать то же самое. Их примеру последовали Австралия и Новая Зеландия, о том же думают в Японии, Германии и Великобритании.

Но здесь – и в этом снова можно видеть отражение изменившейся ситуации в мире – возникает новая проблема. Китай достиг такой стадии технологического развития (Пекин занялся 5G-сетями уже в 2013 г.) и так сильно встроился в мировой производственный процесс, что отказ работать с ним может поставить западные страны в невыгодное положение. Руководители британских телекоммуникационных компаний предупредили, что все их испытания 5G-сетей зависят от оборудования Huawei и запрет на его использование задержит их развертывание на срок от девяти месяцев до года.