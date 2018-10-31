Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Россияне не экономят на смартфонах

Россияне покупают все более дорогие смартфоны – средний чек за год вырос на 20%

Покупатели готовы доплачивать за большую функциональность и продолжительность срока службы устройства
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Средний чек на смартфон в России за первые девять месяцев 2018 г. вырос примерно на 20% до 15 200 руб. Это следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева и близкий к другой розничной сети человек подтвердили эти данные. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в январе – сентябре смартфоны, за которые покупатели платили свыше 10 000 руб., занимали чуть более 50% рынка в штуках. Год назад их доля составляла около 40%.

Всего за первые девять месяцев 2018 г. в России было продано чуть менее 20,9 млн смартфонов – выручка от их продаж составила 317 млрд руб., также следует из отчета.

Средний чек на смартфоны растет, так как спрос смещается в более дорогие сегменты, отмечает Андреева. Сегменты 10 000–20 000 и более 40 000 руб. в штучном выражении за год выросли на 36%, при том что рынок в целом – только на 3%, говорит она. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», также следует, что сильнее всего за год в штуках вырос ценовой сегмент 10 000–15 000 руб. Если в январе – сентябре 2017 г. в нем продавалось 15% смартфонов, то год спустя – 21%.

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