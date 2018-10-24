Технологии / Телекоммуникации

Как приложения для смартфонов собирают данные пользователей

Почти 90% приложений для Android делятся информацией с Google
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В этом году сбору и обработке данных пользователей веб-сайтов уделяется беспрецедентное внимание, но активность приложений для смартфонов пока остается в тени. Специалисты из Оксфордского университета изучили работу почти 1 млн приложений для операционной системы Android. Как показало их исследование, почти 90% приложений отсылают информацию о пользователях компании Google, которой принадлежит Android и магазин приложений Google Play.

Всего специалисты изучили примерно треть приложений, доступных в Google Play в 2017 г. Выяснилось, что половина из них могут передавать данные 10 третьим сторонам, а 20% приложений — более чем 20 сторонам. Руководивший исследованием Рубен Биннс объясняет это бизнес-моделью разработчиков приложений — они зарабатывают скорее на рекламе, а не продаже своих приложений, поэтому сбор данных вышел из-под контроля.

Пользователи, регуляторы, а порой даже сами разработчики приложений и рекламодатели не в курсе, как много данных попадает к специалистам, занимающимся цифровой рекламой, утверждает Биннс. «Это отрасль росла еще в обычном интернете, а появление смартфонов открыло новые возможности, – говорит он. – Похоже, что эта законная бизнес-модель полностью вышла из-под контроля, приведя к появлению хаотичной отрасли, непонятной для людей, которых она больше всего затрагивает».

Большие братья

Рынок приложений быстро вырос с тех пор, как Google Play появился около 10 лет назад. За это время было создано почти 10 млн приложений, по данным App Annie. В августе в магазине приложений Google было доступно 2,8 млн программ.

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