Что надо знать российским компаниям о защите данных в Европе
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В конце мая этого года на территории Европейского союза (ЕС) вступил в силу общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он напрямую распространяется на все страны ЕС без необходимости вводить его положения в законодательство конкретной страны и носит экстерриториальный характер. Поэтому регламент обязателен и для российских компаний, которые каким-либо образом присутствуют на европейском рынке.
Европейским компаниям пришлось много работать над приведением своих бизнес-процессов в соответствие с требованиями нового регламента. Процесс был крайне трудоемок и требовал привлечения большого количества ресурсов. По разным оценкам, 50–60% европейских компаний пока его не завершили. Российские компании должны понять, насколько их касаются новые правила, и для этого им нужно ответить на несколько вопросов:
1. Имеет ли российская компания или группа компаний хотя бы одно аффилированное юридическое лицо (или иную форму присутствия) на территории ЕС?
2. Осуществляет ли компания мониторинг поведения населения ЕС (включая сбор и обработку анкетных данных, сведений о местонахождении, а также персональной информации о пользователях сети интернет посредством cookies)?
3. Направлены ли информационные ресурсы компании на реализацию товаров и услуг на территории ЕС?
4. Доступна ли версия корпоративного сайта компании на одном из европейских языков (французском, немецком, испанском и т. д.)?
5. Принимает ли компания оплату своих товаров или услуг в евро?
Утвердительные ответы на эти вопросы могут свидетельствовать о том, что российской компании потребуется соблюдать нормы регламента. Тем не менее каждый бизнес индивидуален. Относится ли новый регламент к компании и рискует ли она оказаться под санкциями за его несоблюдение, необходимо оценивать отдельно в каждом конкретном случае.
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