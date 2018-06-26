Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Что надо знать российским компаниям о защите данных в Европе

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В конце мая этого года на территории Европейского союза (ЕС) вступил в силу общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он напрямую распространяется на все страны ЕС без необходимости вводить его положения в законодательство конкретной страны и носит экстерриториальный характер. Поэтому регламент обязателен и для российских компаний, которые каким-либо образом присутствуют на европейском рынке.

Европейским компаниям пришлось много работать над приведением своих бизнес-процессов в соответствие с требованиями нового регламента. Процесс был крайне трудоемок и требовал привлечения большого количества ресурсов. По разным оценкам, 50–60% европейских компаний пока его не завершили. Российские компании должны понять, насколько их касаются новые правила, и для этого им нужно ответить на несколько вопросов:

1. Имеет ли российская компания или группа компаний хотя бы одно аффилированное юридическое лицо (или иную форму присутствия) на территории ЕС?

2. Осуществляет ли компания мониторинг поведения населения ЕС (включая сбор и обработку анкетных данных, сведений о местонахождении, а также персональной информации о пользователях сети интернет посредством cookies)?

3. Направлены ли информационные ресурсы компании на реализацию товаров и услуг на территории ЕС?

4. Доступна ли версия корпоративного сайта компании на одном из европейских языков (французском, немецком, испанском и т. д.)?

5. Принимает ли компания оплату своих товаров или услуг в евро?

Утвердительные ответы на эти вопросы могут свидетельствовать о том, что российской компании потребуется соблюдать нормы регламента. Тем не менее каждый бизнес индивидуален. Относится ли новый регламент к компании и рискует ли она оказаться под санкциями за его несоблюдение, необходимо оценивать отдельно в каждом конкретном случае.