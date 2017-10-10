Менеджмент
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Полина Юдина
Менеджмент
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Расхитители тайн

Какие ошибки совершают компании в борьбе с воровством данных

Каждый третий российский работник крадет у нанимателя конфиденциальную информацию

Почти треть (27%) сотрудников хотя бы раз за карьеру мстили бывшим работодателям – украли рабочие материалы или данные, уничтожили ценные документы либо обнародовали конфиденциальные сведения. Это выяснила софтверная компания ESET, опросив 750 пользователей. Каждая крупная компания увольняет за кражу конфиденциальной информации по нескольку десятков сотрудников в год, утверждает Андрей Прозоров, руководитель экспертного направления компании Solar Security. Обычно пострадавшие работодатели не доводят подобные истории до суда, опасаясь репутационных рисков, говорит Прозоров. Это связано и с трудностями сбора доказательств вины сотрудника, отмечает он. Почему же компании столь уязвимы перед действиями недобросовестных сотрудников?

Нет людей

В крупной торгово-производственной компании сотрудники удаляли информацию о продаже товара из базы данных, а вырученные средства похищали. Компании пришлось создать новый отдел информационной безопасности (ИБ) из двух человек, который через полгода вырос в целую службу, рассказывает Сергей Солдатов, руководитель центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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