Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
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Эксперты по кибербезопасности часто замечают, что тренинги по компьютерной безопасности вызывают у сотрудников неприятные эмоции: большую часть времени на этих занятиях им пытаются внушить страх перед переходом по подозрительным ссылкам или использованием ненадежных паролей. Результат, как правило, плачевен. Несмотря на пройденное обучение, сотрудники продолжают совершать элементарные ошибки и подвергают компании рискам хакерских атак, которые могут обернуться серьезными убытками.
В результате многие организации решили сменить кнут на пряник. Одни объясняют сотрудникам правила безопасности, используя игры, конкурсы и призы. Другие применяют более традиционные методы обучения, но создают на занятиях комфортную атмосферу. Результаты исследований показывают, что новые подходы работают лучше.
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