Российские компании защитят персональные данные по европейскому закону

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Определение персональных данных, которое приводится в GDPR, довольно широкое. К ним регулирование относит любую информацию, относящуюся к физическому лицу, по которому его можно прямо или косвенно идентифицировать Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, 25 мая, вступает в силу новое европейское регулирование в области защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Оно должно помочь гражданам Евросоюза и всем, кто находится на территории стран ЕС, обрести полный контроль над своими персональными данными.

Двумя неделями ранее компании, на email-рассылку которых были подписаны корреспонденты «Ведомостей», начали рассылать предупреждения об изменениях политики обработки персональных данных – от Всемирного совета по золоту до изданий Financial Times (FT). Они просили подтвердить, что пользователь действительно согласен получать их рассылку, и рассказывали, зачем собирают пользовательские данные – например, файлы cookies. О том же уведомляли Google и даже сервис знакомств Tinder.

В Европе компании начали задолго готовиться к вступлению GDPR в силу, ведь штрафы за его нарушение достигают 20 млн евро (также могут быть рассчитаны исходя из годового глобального оборота компании и составить до 4%).

Когда GDPR был опубликован, многие руководители компаний в Кремниевой долине называли его требования ограничительными и антиконкурентными, отмечает FT. Однако после скандала с масштабной утечкой данных пользователей крупнейшей социальной сети в мире Facebook европейский подход к защите пользовательских данных начал казаться актуальным, считает издание. Многие компании и регуляторы ожидают, что GDPR может задать стандарты обращения с персональными данными не только для ЕС, но и для других стран, прогнозирует FT. «Европа была далеко впереди нас», — приводит FT мнение операционного директора Facebook Шерил Сандберг.

Что защищается