Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: От редакции: Охрана отстает
Наши данные беззащитны
Ни Россия, ни Европа не готовы к новым стандартам охраны персональных данных
- Владимир Рувинский
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Большинство глобальных компаний не готовы к новым правилам охраны частной жизни, которые Евросоюз вводит в мае 2018 г. Речь идет о защите персональных данных, включая номера телефонов, банковских карт, имена друзей, почтовые адреса, предпочтения и клички кошек.
Исследование Experian, проведенное в США на основе опроса 550 IT-сотрудников глобальных компаний, работающих и в Европе, показало, что 56% этих фирм за последние пять лет неоднократно сталкивались с утечками персональных данных клиентов. Треть опрошенных признались, что действенных мер против хищений информации у их компаний нет. Только 9% уверены, что их организации готовы выполнять новые европейские правила The General Data Protection Regulation (GDPR).
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