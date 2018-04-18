Роскомнадзор заинтересовался Cambridge Analytica
Служба запросила, не обрабатывала ли компания данные россиян
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Cambridge Analytica – это британская аналитическая компания, из-за которой Facebook оказалась в центре международного скандала об утечке данных
Евгений Разумный / Ведомости
13 апреля Роскомнадзор запросил компанию Cambridge Analytica, не собирала ли она персональные данные российских пользователей Facebook, рассказал «Ведомостям» представитель службы. Но ответ из Cambridge Analytica пока не поступил, уточнил он.
«Ведомости» также ожидают комментариев Cambridge Analytica.
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