Технологии / Интернет и digital

Роскомнадзор заинтересовался Cambridge Analytica

Служба запросила, не обрабатывала ли компания данные россиян
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13 апреля Роскомнадзор запросил компанию Cambridge Analytica, не собирала ли она персональные данные российских пользователей Facebook, рассказал «Ведомостям» представитель службы. Но ответ из Cambridge Analytica пока не поступил, уточнил он.

«Ведомости» также ожидают комментариев Cambridge Analytica.

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