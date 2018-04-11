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Цукерберг рассказал об утечке своих личных данных

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил в конгрессе США о том, что его личные данные, так же как и данные 87 млн пользователей соцсети, незаконным образом попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica, передает Reuters.

Цукерберг опроверг предположение членов конгресса о том, что соцсеть не может обеспечить необходимую защиту данных пользователей после скандала с конфиденциальностью. «Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook ... контроль есть...» - сказал он.

Цукерберг второй день отвечает на вопросы сенаторов. Во вторник, 10 апреля, он на протяжении 5 часов обсуждал с членами конгресса обстоятельства утечки личных данных пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках персональных данных. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания готова выплачивать до $40 000.