Цукерберг признает ошибки при защите данных пользователей

Основатель Facebook в Вашингтоне J. Scott Applewhite / AP

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг на этой неделе признает в конгрессе США, что его компания недостаточно защищала данные пользователей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на материалы к первому выступлению Цукерберга перед парламентскими комиссиями 11 апреля, посвященному утечке данных 87 млн пользователей через компанию Cambridge Analytica.

Согласно документам, Цукерберг признает ошибки, которые привели к утечке, и перечислит улучшения, которые сделал Facebook за прошедшие три недели. »Наша большая ошибка заключалась в том, что мы недооценили уровень ответственности. Это была моя ошибка, и я прошу прощения», - говорится в заявлении.

Кроме того, он расскажет о так называемом «российском влиянии» в соцсетях в ходе предвыборной кампании 2016 г. «Мы слишком поздно заметили и отреагировали на российское вмешательство, и мы всеми силами стремимся стать лучше», - цитирует FT текст заявления Цукерберга. Основатель Facebook напомнит, что соцсеть плотно работала с властями США при попытках определить масштаб российского вмешательства в выборы, а также старалась защитить выборы по всему миру.

Также Цукерберг скажет, что соцсеть закрыла аккаунты хакерской группировки APT28, более известной как Fancy Bear, которую на Западе связывают с российским ГРУ. «В то время как мы противодействовали в основном традиционным угрозам, летом 2016 г. мы заметили новый тип активности аккаунтов, связанных с APT28. Они стали создавать фейковые личности для передачи украденной информации журналистам под знаменем DC Leaks. Аккаунты были закрыты за нарушение правил соцсети», - цитирует документ Techcrunch. Речь идет о хакере под ником Guccifer 2.0, которого также связывали с ГРУ.

Накануне The New York Times стало известно, что два парламентских комитета США расследуют возможное получение организациями из России личных данных миллионов пользователей Facebook, а также возможную роль в этом компаний, связанных с президентской кампанией Дональда Трампа. Речь идет о российском Агентстве интернет-исследований (АИИ), известном также как «фабрика троллей», и других компаниях. По состоянию на конец марта сам Facebook не нашел связей между Cambridge Analytica и АИИ, пристально изучив расходы последнего на рекламу. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

В середине марта появились публикации о том, что консультировавшая республиканцев компания Cambridge Analytica получила личные данные 87 млн пользователей Facebook, а затем использовала их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Последовавший за этим скандал снизил капитализацию Facebook на $80 млрд.